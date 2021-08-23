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Зеленский надеется заставить РФ вести переговоры о возвращении Крыма

Понедельник, 23 августа 2021, 12:03
Зеленский надеется заставить РФ вести переговоры о возвращении Крыма
иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что одна Украина никогда не сможет вернуть Крым и надеется, что совместные усилия государств в рамках Крымской платформы заставят РФ начать переговоры о возвращении полуострова.

Источник: Зеленский, выступая на открытии саммита Крымской платформы в Киеве

Прямая речь: "Мы понимаем, что один наша независимая страна никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова".

"Украина вместе с вами начинает писать новую главу в истории украинского Крыма, это глава о деоккупации. Ведь именно деоокупация – это конечная цель моя, нашего государства, цель работы Крымской платформы. Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова".

Детали: Он также отметил, что "оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности, принцип территориальной целостности и неприкосновенности границ".

"Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части территории", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что офис Крымской платформы уже начал работать и будет круглосуточно и ежедневно мониторить ситуацию с правами человека в Крыму, собирать информацию о росте военной активности на полуострове, отслеживать экологическую и экономическую ситуацию.

"Предлагаем определить ваших уполномоченных представителей, которые будут поддерживать связь с офисом и координировать нашу совместную работу", - обратился Зеленский к представителям иностранных государств.

По его словам, на первом саммите Крымской платформы присутствуют 46 иностранных делегаций.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: КрымКрымская платформаЗеленский
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