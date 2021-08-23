Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве стартовал саммит Крымской платформы

Понедельник, 23 августа 2021, 12:00
скриншот трансляции

В Киеве в выставочном центре "Парковый" стартовал учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма.

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: На саммит в Киев приехали 46 делегаций. Гости и украинские политики постепенно прибывали к "Парковому" - подъезд к выставочному центру был перекрыт.

Перед дверью выставочного центра гостей встречал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На сцене, непосредственно в самом "Парковом" - президент, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Открывала саммит украинская певица Джамала, она исполнила песню "1944", посвященную депортации крымскотатарского народа, с которой в ​​2016 году выиграла "Евровидение".

Первое слово на форуме имел президент, он напомнил гостям о нескольких положительных шагах Украины на пути к деоккупации полуострова – принятии первой стратегии деоккупации Крыма, принятии закона о статусе коренных народов и отмене свободной экономической зоны "Крым", на неэффективность которой жаловались правозащитники.

Прямая речь Зеленского: "Мы не проводим этот саммит ради самого саммита. Крым не должен исчезнуть с повестки дня еще на 7 лет. Поэтому уже сегодня мы должны сосредоточить на решении конкретных проблем – это усиление санкций, защита прав человека, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях".

Читайте также: С союзниками и без России. Как Украина собирается возвращать Крым на повестку дня мира

Ольга Кириленко, УП
Темы: Крымская платформа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 августа: саммит Крымской платформы, перспектива Украины в ЕС

В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые

ДополненоУкраина получила от МВФ 1,9 млрд SDR, или 2,7 млрд долларов – Рожкова

видеоВо время учений у линии фронта нашли схрон оккупантов – СБУ

"Талибан" хочет быстрого вывода военных США, иначе "будут последствия"

В Кремле раскритиковали введенные Зеленским санкции против российских СМИ

Все новости...
Крымская платформа
Зеленский надеется заставить РФ вести переговоры о возвращении Крыма
Партия пророссийского Додона возмутилась участием Санду в Крымской платформе
Спецоперация "Крым": от курорта и автономии до депрессивной окрестности
Последние новости
21:59
В Борисполе сел еще один эвакуационный самолет из Афганистана
21:46
Кипр: за фейк о смерти ребенка от Covid-вакцины 4 людям грозит тюрьма
21:00
Новости 23 августа: саммит Крымской платформы, перспектива Украины в ЕС
20:46
В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые
20:36
каратаПогода на День Независимости: Украину охватит холодный циклон
19:54
ДополненоУкраина получила от МВФ 1,9 млрд SDR, или 2,7 млрд долларов – Рожкова
19:29
фотоВ Киеве открыли Офис Крымской платформы
19:17
Рада призвала международное сообщество усилить противодействие агрессии России
19:01
60% украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли – опрос
18:58
Страны Балтии и Польша выступили с заявлением о Беларуси
Все новости...