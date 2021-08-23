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В Киеве стартовал саммит Крымской платформы

Понедельник, 23 августа 2021, 12:00
В Киеве стартовал саммит Крымской платформы
скриншот трансляции

В Киеве в выставочном центре "Парковый" стартовал учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма.

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: На саммит в Киев приехали 46 делегаций. Гости и украинские политики постепенно прибывали к "Парковому" - подъезд к выставочному центру был перекрыт.

Перед дверью выставочного центра гостей встречал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На сцене, непосредственно в самом "Парковом" - президент, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Открывала саммит украинская певица Джамала, она исполнила песню "1944", посвященную депортации крымскотатарского народа, с которой в ​​2016 году выиграла "Евровидение".

Первое слово на форуме имел президент, он напомнил гостям о нескольких положительных шагах Украины на пути к деоккупации полуострова – принятии первой стратегии деоккупации Крыма, принятии закона о статусе коренных народов и отмене свободной экономической зоны "Крым", на неэффективность которой жаловались правозащитники.

Прямая речь Зеленского: "Мы не проводим этот саммит ради самого саммита. Крым не должен исчезнуть с повестки дня еще на 7 лет. Поэтому уже сегодня мы должны сосредоточить на решении конкретных проблем – это усиление санкций, защита прав человека, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях".

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Ольга Кириленко, УП

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Темы: Крымская платформа
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