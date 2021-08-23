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Глава Євроради: ЄС продовжить політику невизнання анексії Криму

Понеділок, 23 серпня 2021, 12:42
Глава Євроради: ЄС продовжить політику невизнання анексії Криму

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.

Про це Мішель сказав під час виступу на саміті Кримської платформи у понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я присутній тут, щоб підтвердити незмінну позицію ЄС: ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання і виступати проти будь-яких порушень міжнародного права", - сказав Мішель.

За словами голови Євроради, мета ЄС  – зробити так, щоб незаконна анексія Криму ніколи не стала легітимізованою. Саме тому, зазначив Мішель, ЄС запроваджує заходи, які б допомагали Україні долати наслідки анексії.

Мішель також підкреслив, що питання окупованого Криму має залишатися високо на міжнародному порядку денному, і закликав Росію зупинити анексію.

"Росія продовжує діяти у спосіб, який фактично продовжує започатковану анексію. Мілітаризація регіону викликає занепокоєння. Ми маємо протидіяти намаганням Росії насильницьки інтегрувати Криму у свої кордони", - зазначив глава Євроради.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інавгураційний саміт Кримської платформи фактично розпочинає зворотній відлік часу до звільнення окупованого Криму.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримЄСКримська платформа
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