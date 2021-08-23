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Глава Евросовета: ЕС продолжит политику непризнания аннексии Крыма

Понедельник, 23 августа 2021, 12:42

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз продолжит свою политику непризнания незаконной аннексии Крыма, и призвал Россию остановить насильственную интеграцию полуострова в свои границы.

Об этом Мишель сказал во время выступления на саммите Крымской платформы в понедельник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я присутствовал здесь, чтобы подтвердить неизменную позицию ЕС: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания и выступать против любых нарушений международного права", - сказал Мишель.

По словам председателя Евросовета, цель ЕС - сделать так, чтобы незаконная аннексия Крыма никогда не стала легитимированной. Именно поэтому, отметил Мишель, ЕС вводит меры, которые бы помогали Украине преодолевать последствия аннексии.

Мишель также подчеркнул, что вопрос оккупированного Крыма будет оставаться высоко в международной повестке дня, и призвал Россию остановить аннексию.

"Россия продолжает действовать способом, который фактически продолжает начатую аннексию. Милитаризация региона вызывает беспокойство. Мы должны противодействовать попыткам России насильственно интегрировать Крым в свои границы", - отметил глава Евросовета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что инаугурационный саммит Крымской платформы фактически начинает обратный отсчет времени до освобождения оккупированного Крыма.

Темы: КрымЕСКрымская платформа
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