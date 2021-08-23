Президент Литви: санкції проти РФ мають залишатися, доки вона не поверне Крим

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що санкції проти Росії у зв’язку з агресією проти України мають зберігатися до повернення всіх окупованих територій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на саміті Кримської платформи.

"Територіальна цілісність України має бути відновлена у повній відповідності до міжнародного права. Ми віддані ідеї незалежності, неподільності, територіальної цілісності України. Ми обіцяємо належним чином виконувати і посилювати політику невизнання та санкцій до повного відновлення територіальної цілісності України", - заявив він.

Він висловив переконання, що подальші події будуть значною мірою залежати від розвитку ситуації в Україні.

"Зараз країна на правильному шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Литва підтримує зусилля для зміцнення державних інституцій в Україні, забезпечення верховенства права та чесної конкуренції в умовах ринкової економіки. Ці реформи допоможуть створити вільну, сильну, процвітаючу Українську державу. І я вважаю, що вже близько той день, коли Україна стане символом надії для людей з окупованих територій. А наше завдання - допомогти українському народу досягти цих цілей і стати якнайкращим прикладом", - зазначив президент Литви.

Гітанас Науседа додав, що у ширшому контексті, ніж суто українська ситуація, зараз демократичній світовій спільноті як ніколи важливо відстоювати свободи й основоположні цінності. "Нашою негайною метою має бути посилення регіональної співпраці - це допоможе нам краще підготуватися до нових викликів", - зазначив він.

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