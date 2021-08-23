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Президент Литвы: санкции против РФ должны оставаться, пока она не вернет Крым

Понедельник, 23 августа 2021, 12:57

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что санкции против России в связи с агрессией против Украины должны сохраняться до возвращения всех оккупированных территорий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на саммите Крымской платформы.

"Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена ​​в полном соответствии с международным правом. Мы привержены идее независимости, неделимости, территориальной целостности Украины. Мы обещаем должным образом выполнять и усиливать политику непризнания (аннексии Крыма - ред.) и санкций до полного восстановления территориальной целостности Украины", - заявил он.

Он выразил убеждение, что дальнейшие события будут в значительной степени зависеть от развития ситуации в Украине.

"Сейчас страна на правильном пути к европейской и евроатлантической интеграции. Литва поддерживает усилия для укрепления государственных институтов в Украине, обеспечения верховенства права и честной конкуренции в условиях рыночной экономики. Эти реформы помогут создать свободное, сильное, процветающее Украинское государство. И я считаю, что уже близок тот день, когда Украина станет символом надежды для людей с оккупированных территорий. А наша задача - помочь украинскому народу достичь этих целей и стать наилучшим примером", - отметил президент Литвы.

Гитанас Науседа добавил, что в более широком контексте, чем чисто украинская ситуация, сейчас демократической мировому сообществу как никогда важно отстаивать свободы и основополагающие ценности. "Нашей немедленной целью должно быть усиление регионального сотрудничества - это поможет нам лучше подготовиться к новым вызовам", - отметил он.

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Темы: ЛитвасанкцииКрымКрымская платформа
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