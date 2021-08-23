Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Литвы: санкции против РФ должны оставаться, пока она не вернет Крым

Понедельник, 23 августа 2021, 12:57
Президент Литвы: санкции против РФ должны оставаться, пока она не вернет Крым

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что санкции против России в связи с агрессией против Украины должны сохраняться до возвращения всех оккупированных территорий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на саммите Крымской платформы.

"Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена ​​в полном соответствии с международным правом. Мы привержены идее независимости, неделимости, территориальной целостности Украины. Мы обещаем должным образом выполнять и усиливать политику непризнания (аннексии Крыма - ред.) и санкций до полного восстановления территориальной целостности Украины", - заявил он.

Он выразил убеждение, что дальнейшие события будут в значительной степени зависеть от развития ситуации в Украине.

"Сейчас страна на правильном пути к европейской и евроатлантической интеграции. Литва поддерживает усилия для укрепления государственных институтов в Украине, обеспечения верховенства права и честной конкуренции в условиях рыночной экономики. Эти реформы помогут создать свободное, сильное, процветающее Украинское государство. И я считаю, что уже близок тот день, когда Украина станет символом надежды для людей с оккупированных территорий. А наша задача - помочь украинскому народу достичь этих целей и стать наилучшим примером", - отметил президент Литвы.

Гитанас Науседа добавил, что в более широком контексте, чем чисто украинская ситуация, сейчас демократической мировому сообществу как никогда важно отстаивать свободы и основополагающие ценности. "Нашей немедленной целью должно быть усиление регионального сотрудничества - это поможет нам лучше подготовиться к новым вызовам", - отметил он.

Читайте также: О "Вечернем квартале", членстве Украины в ЕС и Путине-убийце: интервью президента Литвы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛитвасанкцииКрымКрымская платформа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Литва
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Президент Литвы не исключил наложения вето на текст декларации саммита НАТО
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: