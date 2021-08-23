Президент Угорщини на Кримській платформі згадав про поневіряння угорської меншини

Президент Угорщини Янош Адер, виступаючи на саміті Кримської платформи, згадав про проблеми, з якими зіткнулось угорське населення, коли у минулому проти своєї волі потрапило у склад інших держав.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Адер сказав, що Угорщина розділяє біль України у зв’язку з анексією Криму, оскільки на власному досвіді переконалася, як зовнішні сили свавільно перекреслюють кордони в Європі.

"Дві треті території Угорщини були відірвані від неї внаслідок цих дій. Угорці опинилися у складі інших держав, хоча й не хотіли цього. Ніхто ніколи в них не запитував, в якій країні вони хотіли жити. Угорці, які опинилися у складі меншин в інших державах, страждали протягом багатьох століть, тому що в них відібрали їхні школи, домівки. Вживалися всі заходи для того, щоб вони не могли вивчати власну мову", - сказав угорський президент.

"Пам’ятаючи угорців, які втратили свої життя, і пам’ятаючи трагедію Тріанонського договору ми можемо сказати, що знаємо напевне, чому анексія Криму – така чутлива незагоєна рана для українців. Ми угорці розділяємо цей біль", - запевнив угорський президент.

За його словами, через відданість ідеалам міжнародного права Угорщина непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Сході.

Адер привітав Україну з 30-ою річницею Незалежності, висловивши сподівання, що "Україна зможе забезпечити безпечне майбутнє для всіх своїх громадян, і що угорці зможуть почуатися в Україні як удома".

"Для досягення цієї цілі ми залишаємось напоготові надати вам всю необхідну підтримку", - резюмував Адер.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.