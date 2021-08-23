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Президент Венгрии на Крымской платформе вспомнил о проблемах венгерского меньшинства

Понедельник, 23 августа 2021, 13:33

Президент Венгрии Янош Адер, выступая на саммите Крымской платформы, вспомнил о проблемах, с которыми столкнулось венгерское население, когда в прошлом против своей воли попало в состав других государств.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Адер сказал, что Венгрия разделяет боль Украины в связи с аннексией Крыма, поскольку на собственном опыте убедилась, как внешние силы произвольно перечеркивают границы в Европе.

"Две трети территории Венгрии были оторваны от нее вследствие этих действий. Венгры оказались в составе других государств, хотя и не хотели этого. Никто никогда в них не спрашивал, в какой стране они хотели жить. Венгры, которые оказались в составе меньшинств в других государствах, страдали в течение многих веков, так как у них отобрали их школы, дома. Принимались все меры для того, чтобы они не могли изучать свой язык", - сказал венгерский президент.

"Помня венгров, которые потеряли свои жизни, и помня трагедию Трианонского договора мы можем сказать, что знаем наверняка, почему аннексия Крыма - такая чувствительная незаживающая рана для украинцев. Мы, венгры, разделяем эту боль", - заверил венгерский президент.

По его словам, из-за преданности идеалам международного права Венгрия твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и усилия по мирному урегулированию конфликта на Востоке.

Адер поздравил Украину с тридцатой годовщиной Независимости, выразив надежду, что "Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан, и венгры смогут чувствовать себя в Украине как дома".

"Для достижения этой цели мы готовы предоставить вам всю необходимую поддержку", - резюмировал Адер.

Темы: ВенгрияКрымская платформа
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