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Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на мапі - міністр

Понеділок, 23 серпня 2021, 13:53
Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на мапі - міністр

Німеччина продовжить дотримуватися політики невизнання анексії Криму та підтримуватиме санкції проти Росії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив німецький міністр з економічних питань та енергетики Петер Альтмаєр під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві.

"Німеччина не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні, саме тому ЄС запровадив санкції та неодноразово продовжував їх. І робитиме це доти, доки існують підстави для санкцій", - сказав Альтмаєр.

Міністр засудив репресії проти кримських татар та етнічних українців з боку російської влади.

"Анексія Криму – це наруга над верховенством права. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми стоїмо разом з Україною, ми закликаємо до переговорів, ми закликаємо до відновлення міжнародного порядку", - додав він.

Альтмаєр наголосив, що Німеччини продовжить тісну співпрацю з Україною у сфері енергетики, а також виступи за продовження транзиту газу після 2024 року.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Києві, що Берлін виступатиме за нові санкції проти Роcії,  якщо та використовуватиме газопровід "Північний потік-2" як зброю.

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"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаКримська платформа
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