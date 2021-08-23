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Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте - министр

Понедельник, 23 августа 2021, 13:53
Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте - министр

Германия продолжит придерживаться политики непризнания аннексии Крыма и поддерживать санкции против России.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил немецкий министр по экономическим вопросам и энергетике Петер Альтмайер во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.

"Германия не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы понимаем, что аннексия создала большую проблему в регионе, поэтому ЕС ввел санкции и неоднократно продлевал их. И будет делать это до тех пор, пока существуют основания для санкций", - сказал Альтмайер.

Министр осудил репрессии против крымских татар и этнических украинцев со стороны российских властей.

"Аннексия Крыма - это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы стоим вместе с Украиной, мы призываем к переговорам, мы призываем к восстановлению международного порядка", - добавил он.

Альтмайер подчеркнул, что Германия продолжит тесное сотрудничество с Украиной в сфере энергетики, а также выступил за продолжение транзита газа после 2024 года.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что Берлин будет выступать за новые санкции против Роcсии, если та будет использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия.

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Темы: ГерманияКрымская платформа
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