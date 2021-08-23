Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США: Крим завжди буде Україною, а РФ має нести відповідальність

Понеділок, 23 серпня 2021, 14:11
США: Крим завжди буде Україною, а РФ має нести відповідальність
фото посольства США в Україні

Сполучені Штати зберігатимуть санкції проти Росії, поки триватиме незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм під час виступу на саміті кримської платформи у Києві.

"Сполучені Штати пишаються участю і підтримують Кримську платформу. Хочу чітко сказати: ми разом з Україною і з усіма вами засуджуємо незаконну анексію Криму… І ми продовжимо підтримку Кримської платформи, щоб постійно нагадувати про те, що Крим – це Україна і завжди буде Україною. А Росія повинна нести відповідальність за свою агресію", - сказала Гренгольм.

Від імені президента Байдена вона запевнила Україну у підтримці її зусиль щодо проведення реформ, досягнення євроатлантичних прагнень і розвитку кращого майбутнього для країни.

"І це включає боротьбу з корупцією і боротьбу проти російської агресії. Хочу запевнити, що наша підтримку залишиться конкретною та істотною", - сказала Гренгольм.

Міністр запевнила, що США також продовжать дипломатичні зусилля для завершення конфлікту на Сході України.

"Ми зберігатимемо санкції проти РФ, поки вона триває анексії Криму та агресія на Донбасі. Ми продовжуємо наголошувати, що Росія повинна виконувати свої зобов’язання за Мінськими угодами і співпрацювати для завершення конфлікту", - додала вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКримська платформа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: