США: Крим завжди буде Україною, а РФ має нести відповідальність

Сполучені Штати зберігатимуть санкції проти Росії, поки триватиме незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм під час виступу на саміті кримської платформи у Києві.

"Сполучені Штати пишаються участю і підтримують Кримську платформу. Хочу чітко сказати: ми разом з Україною і з усіма вами засуджуємо незаконну анексію Криму… І ми продовжимо підтримку Кримської платформи, щоб постійно нагадувати про те, що Крим – це Україна і завжди буде Україною. А Росія повинна нести відповідальність за свою агресію", - сказала Гренгольм.

Від імені президента Байдена вона запевнила Україну у підтримці її зусиль щодо проведення реформ, досягнення євроатлантичних прагнень і розвитку кращого майбутнього для країни.

"І це включає боротьбу з корупцією і боротьбу проти російської агресії. Хочу запевнити, що наша підтримку залишиться конкретною та істотною", - сказала Гренгольм.

Міністр запевнила, що США також продовжать дипломатичні зусилля для завершення конфлікту на Сході України.

"Ми зберігатимемо санкції проти РФ, поки вона триває анексії Криму та агресія на Донбасі. Ми продовжуємо наголошувати, що Росія повинна виконувати свої зобов’язання за Мінськими угодами і співпрацювати для завершення конфлікту", - додала вона.