Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США: Крым всегда будет Украиной, а РФ должна нести ответственность

Понедельник, 23 августа 2021, 14:11
США: Крым всегда будет Украиной, а РФ должна нести ответственность
фото посольства США в Украине

Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма и агрессия на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхольм во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.

"Соединенные Штаты гордятся участием и поддерживают Крымскую платформу. Хочу четко сказать: мы вместе с Украиной и со всеми вами осуждаем незаконную аннексию Крыма... И мы продолжим поддержку Крымской платформы, чтобы постоянно напоминать о том, что Крым - это Украина и всегда будет Украина. А Россия должна нести ответственность за свою агрессию", - сказала Гренхольм.

От имени президента Байдена она заверила Украину в поддержке ее усилий по проведению реформ, достижения евроатлантических стремлений и развития лучшего будущего для страны.

"И это включает борьбу с коррупцией и против российской агрессии. Хочу заверить, что наша поддержка останется конкретной и существенной", - сказала Гренхольм.

Министр заверила, что США также продолжат дипломатические усилия для завершения конфликта на Востоке Украины.

"Мы будем сохранять санкции против РФ, пока она продолжается аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Мы продолжаем подчеркивать, что Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и сотрудничать для завершения конфликта", - добавила она.

Темы: СШАКрымская платформа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: