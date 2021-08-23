Глава МЗС Туреччини: є єдиний спосіб деокупації Криму
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу єдиним можливим способом деокупації Криму називає дипломатичний шлях.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Чавушоглу сказав під час виступу на саміті Кримської платформи в понеділок.
"За теперішніх обставин немає простого рішення для розв’язання цієї проблеми. На жаль, міжнародна система, включно з механізмом ООН, не є добре розроблена для цього", - сказав Чавушоглу.
Втім, за його словами, "мирне вирішення шляхом дипломатії є єдиним шляхом".
"Це вимагає ефективної координації. Цей саміт відзначає важливий старт нашої координації, щоб досягнути мирного та довготривалого рішення. Крим – це Україна", - констатував міністр.
Він окремо наголосив, що підтримка Туреччиною територіальної цілісності України залишається міцною, і голос Анкари "сильно звучить серед інших голосів проти такого відвертого порушення міжнародного права".
Нагадаємо, напередодні саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський попросив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана посприяти у звільненні понад 100 кримських татар, які незаконно утримуються Російською Федерацією.