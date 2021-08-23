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Глава МИД Турции: есть единственный способ для деоккупации Крыма

Понедельник, 23 августа 2021, 14:24

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу единственным возможным способом деоккупации Крыму называет дипломатический путь.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Чавушоглу сказал во время выступления на саммите Крымской платформы в понедельник.

"В нынешних обстоятельствах нет простого решения для решения этой проблемы. К сожалению, международная система, включая механизм ООН, не была хорошо разработана для этого", - сказал Чавушоглу.

Впрочем, по его словам, "мирное решение путем дипломатии - это единственный путь".

"Это требует эффективной координации. Этот саммит отмечает важный старт нашей координации, чтобы достичь мирного и долгосрочного решения. Крым - это Украина", - констатировал министр.

Он отдельно подчеркнул, что поддержка Турцией территориальной целостности Украины остается прочной, и голос Анкары "сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права".

Напомним, накануне саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.

Темы: ТурцияКрымская платформа
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