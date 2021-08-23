Глава МИД Турции: есть единственный способ для деоккупации Крыма
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу единственным возможным способом деоккупации Крыму называет дипломатический путь.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Чавушоглу сказал во время выступления на саммите Крымской платформы в понедельник.
"В нынешних обстоятельствах нет простого решения для решения этой проблемы. К сожалению, международная система, включая механизм ООН, не была хорошо разработана для этого", - сказал Чавушоглу.
Впрочем, по его словам, "мирное решение путем дипломатии - это единственный путь".
"Это требует эффективной координации. Этот саммит отмечает важный старт нашей координации, чтобы достичь мирного и долгосрочного решения. Крым - это Украина", - констатировал министр.
Он отдельно подчеркнул, что поддержка Турцией территориальной целостности Украины остается прочной, и голос Анкары "сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права".
Напомним, накануне саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.