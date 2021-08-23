Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Турции: есть единственный способ для деоккупации Крыма

Понедельник, 23 августа 2021, 14:24
Глава МИД Турции: есть единственный способ для деоккупации Крыма

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу единственным возможным способом деоккупации Крыму называет дипломатический путь.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Чавушоглу сказал во время выступления на саммите Крымской платформы в понедельник.

"В нынешних обстоятельствах нет простого решения для решения этой проблемы. К сожалению, международная система, включая механизм ООН, не была хорошо разработана для этого", - сказал Чавушоглу.

Впрочем, по его словам, "мирное решение путем дипломатии - это единственный путь".

"Это требует эффективной координации. Этот саммит отмечает важный старт нашей координации, чтобы достичь мирного и долгосрочного решения. Крым - это Украина", - констатировал министр.

Он отдельно подчеркнул, что поддержка Турцией территориальной целостности Украины остается прочной, и голос Анкары "сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права".

Напомним, накануне саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.

Темы: ТурцияКрымская платформа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Турция
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Эрдоган отреагировал на выход РФ из "зерновой сделки": планирует поговорить с Путиным
Представитель Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО, в частности членство Украины
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: