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Заступник генсека НАТО: безпекова ситуація в Криму впливає на всю Європу

Понеділок, 23 серпня 2021, 15:01

НАТО закликає Росію повернути Україні контроль над окупованим Кримом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві.

"Українці обрали шлях свободи, демократії та євроатлантичної інтеграції і НАТО повністю на стороні України. НАТО суворо засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крим – це територія України і ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні", - сказав Джоане.

Він зазначив, що безпекова ситуація в Криму, на сході України та в Чорному і в Азовському морях впливає на всю Європу.

"Дії Росії приносять страждання та людські втрати Україні та підривають міжнародне право і погрожують міжнародному порядку.Ми засуджуємо військове нарощування Росії та дестабілізуючі дії і закликаємо припинити їх, а також порушення прав всіх українців, включно з кримськими татарами", - сказав заступник генсека.

Джоане нагадав, що лідери НАТО на саміті у червні підтвердили рішення Бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОКримська платформа
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