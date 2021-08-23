Заступник генсека НАТО: безпекова ситуація в Криму впливає на всю Європу
НАТО закликає Росію повернути Україні контроль над окупованим Кримом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві.
"Українці обрали шлях свободи, демократії та євроатлантичної інтеграції і НАТО повністю на стороні України. НАТО суворо засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крим – це територія України і ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні", - сказав Джоане.
Він зазначив, що безпекова ситуація в Криму, на сході України та в Чорному і в Азовському морях впливає на всю Європу.
"Дії Росії приносять страждання та людські втрати Україні та підривають міжнародне право і погрожують міжнародному порядку.Ми засуджуємо військове нарощування Росії та дестабілізуючі дії і закликаємо припинити їх, а також порушення прав всіх українців, включно з кримськими татарами", - сказав заступник генсека.
Джоане нагадав, що лідери НАТО на саміті у червні підтвердили рішення Бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу.