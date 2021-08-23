Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Заступник генсека НАТО: безпекова ситуація в Криму впливає на всю Європу

Понеділок, 23 серпня 2021, 15:01

НАТО закликає Росію повернути Україні контроль над окупованим Кримом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві.

"Українці обрали шлях свободи, демократії та євроатлантичної інтеграції і НАТО повністю на стороні України. НАТО суворо засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крим – це територія України і ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні", - сказав Джоане.

Він зазначив, що безпекова ситуація в Криму, на сході України та в Чорному і в Азовському морях впливає на всю Європу.

"Дії Росії приносять страждання та людські втрати Україні та підривають міжнародне право і погрожують міжнародному порядку.Ми засуджуємо військове нарощування Росії та дестабілізуючі дії і закликаємо припинити їх, а також порушення прав всіх українців, включно з кримськими татарами", - сказав заступник генсека.

Джоане нагадав, що лідери НАТО на саміті у червні підтвердили рішення Бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу.

Теми: НАТОКримська платформа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Кабулі озброєні люди захопили український літак – МЗС

На Донбасі загинув український військовий

РФ почала будувати нові підводні човни, Путін каже – через геополітику

У Борисполі приземлився черговий евакуаційний літак з Афганістану

Новини 23 серпня: саміт Кримської платформи, перспектива України в ЄС

В аеропорту Кабула сталася перестрілка: є загиблий та поранені

Усі новини...
НАТО
Командувач НАТО до Дня Незалежності: Україна може покладатись на Альянс
Іспанія не пустила військовий корабель РФ у свій порт, Москва обурилася
Заступник генсека НАТО відвідає Київ 23-24 серпня
Останні новини
02:56
Штурм Капітолію: суд виправдав поліцейського, який застрелив протестувальника
02:05
Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу
01:21
У Кабулі озброєні люди захопили український літак – МЗС
00:47
Зеленський обговорив з Дудою протидію "Північному потоку – 2"
00:12
На Донбасі загинув український військовий
23:29
РФ почала будувати нові підводні човни, Путін каже – через геополітику
22:47
В Афганістані залишаються близько 50 українців – Кулеба
22:31
відео, фотоУ Міннесоті помер українець Ігор Вовковинський – найвища людина в США
21:59
У Борисполі приземлився черговий евакуаційний літак з Афганістану
21:46
Кіпр: за фейк про смерть дитини від Covid-вакцини 4 людям загрожує тюрма
Усі новини...