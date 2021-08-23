Замгенсека НАТО: ситуация с безопасностью в Крыму влияет на всю Европу

НАТО призывает Россию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.

"Украинцы выбрали путь свободы, демократии и евроатлантической интеграции, и НАТО полностью на стороне Украины. НАТО строго осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым - это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Крыму, на востоке Украины и в Черном и в Азовском морях влияет на всю Европу.

"Действия России приносят страдания и человеческие потери Украине и подрывают международное право и угрожают международному порядку. Мы осуждаем военное наращивание России и дестабилизирующие действия и призываем прекратить их, а также нарушение прав всех украинцев, включая крымских татар", - сказал заместитель генсека.

Джоанэ напомнил, что лидеры НАТО на саммите в июне подтвердили решение Бухарестского саммита: Украина и Грузия станут членами Альянса.