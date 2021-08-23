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Декларація Кримської платформи містить пункт про додаткові санкції – Зеленський

Понеділок, 23 серпня 2021, 15:08
фото УП

Декларація Кримської платформи містить зобов'язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії.

Джерело: президент Володимир Зеленський на заключному виступі саміту Кримської платформи

Деталі: Зеленський підкреслив, що декларація Кримської платформи схвалена всіма її учасниками.

Пряма мова: "Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму, зобов'язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії, об'єднання зусиль всіх країн-учасниць для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

"Вперше на міжнародному рівні РФ визнано державою-окупантом, і вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території, забезпечити безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій".

 
 
 

Більше деталей: Він додав, що в кожній країні-учасниці саміту буде визначено відповідального для співпраці з офісом Кримської платформи.

Зеленський нагадав, що декларація Кримської платформи відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій.

Читайте також: Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийКримська платформасанкції


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