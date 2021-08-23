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Декларация Крымской платформы содержит пункт о дополнительных санкциях – Зеленский

Понедельник, 23 августа 2021, 15:08
Декларация Крымской платформы содержит пункт о дополнительных санкциях – Зеленский
фото УП

Декларация Крымской платформы содержит обязательство рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии.

Источник: Президент Владимир Зеленский на заключительном выступлении саммита Крымской платформы

Детали: Зеленский подчеркнул, что декларация Крымской платформы одобрена всеми ее участниками.

Прямая речь: "Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма, обязательства рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии, объединение усилий всех стран-участниц для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Впервые на международном уровне РФ признана государством-оккупантом, и она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории, обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций".

 
 
 

Больше деталей: Он добавил, что в каждой стране-участнице саммита будет определен ответственный для сотрудничества с офисом Крымской платформы.

Зеленский напомнил, что декларация Крымской платформы открыта для присоединения других государств и международных организаций.

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Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийКрымская платформасанкции
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