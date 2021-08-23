У Кремлі розкритикували введені Зеленським санкції проти російських ЗМІ

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти російських ЗМІ. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав це "удушенням свободи слова" на території України.

Джерело: коментар Пєскова, який наводить Інтерфакс

Деталі: Своїм указом Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яке, серед іншого, передбачає блокування веб-ресурсів vedomosti.ru та mk.ru.

Українські санкції проти російських "Московського комсомольця" і газети "Ведомости" прессекретар Володимира Путіна назвав "ще одним кроком на шляху удушення свободи слова" і "зачисткою від незручних і некомфортних інформаційних потоків".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, в тому числі російських ЗМІ. Також Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 20 серпня про введення санкцій проти ряду осіб, серед яких Анатолій Шарій і Ігор Гужва (головний редактор видання "Страна").

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