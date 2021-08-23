У Кремлі розкритикували введені Зеленським санкції проти російських ЗМІ
Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти російських ЗМІ. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав це "удушенням свободи слова" на території України.
Джерело: коментар Пєскова, який наводить Інтерфакс
Деталі: Своїм указом Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яке, серед іншого, передбачає блокування веб-ресурсів vedomosti.ru та mk.ru.
Українські санкції проти російських "Московського комсомольця" і газети "Ведомости" прессекретар Володимира Путіна назвав "ще одним кроком на шляху удушення свободи слова" і "зачисткою від незручних і некомфортних інформаційних потоків".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, в тому числі російських ЗМІ. Також Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 20 серпня про введення санкцій проти ряду осіб, серед яких Анатолій Шарій і Ігор Гужва (головний редактор видання "Страна").
Нагадаємо:
- 21 серпня у Москві російські журналісти намагалися мітингувати на знак протесту проти внесення владою РФ низки недержавних новинних ресурсів та їх працівників до реєстру так званих "іноземних агентів". Багатьох учасників акції силовики затримали, "запакувавши" в автозак лише за те, що журналісти стояли з плакатами.