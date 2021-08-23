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В Кремле раскритиковали введенные Зеленским санкции против российских СМИ

Понедельник, 23 августа 2021, 16:24
В Кремле раскритиковали введенные Зеленским санкции против российских СМИ
Фото РИА Новости

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против российских СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков назвал это "удушением свободы слова" на территории Украины.  

Источник: комментарий Пескова, который приводит Интерфакс

Детали: Своим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое, среди прочего, предусматривает блокировку веб-ресурсов vedomosti.ru и mk.ru.

Украинские санкции против российских "Московского комсомольца" и "Ведомостей" пресс-секретарь Владимира Путина назвал "еще одним шагом на пути удушения свободы слова" и "зачисткой от неудобных и некомфортных информационных потоков".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач и глава боевиков ОРДО Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ. Также Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва (главный редактор издания "Страна").

Напомним:

  • 21 августа в Москве российские журналисты пытались митинговать в знак протеста против внесения властями РФ ряда негосударственных новостных ресурсов и их работников в реестр так называемых "иностранных агентов". Многих участников акции силовики задержали, "упаковав" в автозак только за то, что журналисты стояли с плакатами.

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Темы: СМИРосcиясанкцииЗеленский
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