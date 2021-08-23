Рада закликала міжнародну спільноту посилити протидію агресії Росії

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 23 серпня ухвалила звернення до міжнародної спільноти, в якому закликала посилити співпрацю в рамках "Кримської платформи" для протидії російській агресії.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Постанову з текстом звернення підтримали 283 депутати за мінімально необхідних 226.

У документі Верховна Рада, зокрема, закликає міжнародне співтовариство утриматися від підтримки дій та ініціатив Російської Федерації, прямо чи опосередковано спрямованих на протидію діяльності та розвитку Кримської платформи як інструменту консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, парламент України вкотре вимагає від Росії "повного виконання своїх міжнародних зобов’язань і виведення з території України своїх збройних формувань, включаючи ті, над якими вона здійснює прямий або опосередкований контроль, виведення озброєння і військової техніки, припинення злочинної практики зміни демографічного складу населення тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, системних порушень прав людини, у тому числі прав корінних народів, зокрема права на збереження культурної спадщини та свободу віросповідання, а також припинення вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності та повернення Україні повного контролю над її територією у міжнародно визнаних кордонах".

Підтримане Радою звернення було єдиним питання порядку денного, після його ухвалення спікер Дмитро Разумков закрив засідання.

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