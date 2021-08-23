Рада призвала международное сообщество усилить противодействие агрессии России
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 23 августа приняла обращение к международному сообществу, в котором призвала усилить международное сотрудничество в рамках "Крымской платформы" для противодействия российской агрессии.
Источник: сайт ВР
Детали: Постановление с обращением поддержали 283 депутата при минимально необходимых 226.
В документе Верховная Рада, в частности, призывает международное сообщество воздержаться от поддержки действий и инициатив Российской Федерации, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности и развития Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя и восстановления территориальной целостности Украины.
Кроме того, парламент Украины в очередной раз требует от России "полного выполнения своих международных обязательств и вывода с территории Украины своих вооруженных формирований, включая те, над которыми она осуществляет прямой или опосредованный контроль, вывод вооружения и военной техники, прекращения преступной практики изменения демографического состава населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, системных нарушений прав человека, в том числе прав коренных народов, в частности права на сохранение культурного наследия и свободу вероисповедания, а также пресечения совершения военных преступлений и преступлений против человечности и возвращения Украине полного контроля над ее территории в международно признанных границах".
Поддержанное Радой обращение было единственным вопросом повестки дня, после его принятия спикер Дмитрий Разумков закрыл заседание.
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Напомним:
- В Киеве 23 августа, накануне Дня Независимости Украины, прошел учредительный саммит Крымской платформы - первой переговорной площадки Украины по деоккупации захваченного Россией полуострова.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что одна Украина никогда не сможет вернуть Крым и надеется, что совместные усилия государств в рамках Крымской платформы заставят РФ начать переговоры о возвращении полуострова.
- Во время выступления на саммите Крымской платформы министр энергетики США Дженнифер Гренгольм заявила, что Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, пока будет продолжаться незаконная оккупация Крыма и агрессия на Донбассе.