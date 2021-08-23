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У Києві відкрили Офіс Кримської платформи

Понеділок, 23 серпня 2021, 19:29

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті офісу Кримської платформи у центрі столиці.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Зеленського: "Виглядає прекрасно. Я в захваті, тому емоцій більше, ніж змісту у моїх словах. Але я вважаю, що тільки із позитивними емоціями можна досягти результату зі змістом".

Деталі: За його словами, у цьому офісі працюватимуть заради того, щоб таки отримати позивний результат у питанні деокупації Криму, допомоги кримчанам, зокрема кримським татарам.

Главі держави та іноземним гостям презентували офіс, а згодом вони разом полили одну з ялинок, які нині висаджують біля будівлі офісу. Після цього Зеленський поспілкувався із кримськотатарським активістом, колишнім політв’язнем Едемом Бекіровим, який подякував за проведення в Україні саміту Кримської платформи, а також попросив главу держави продовжувати роботу над звільненням наших громадян із полону.

 

Теми: Кримська платформаКиївКримЗеленський


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