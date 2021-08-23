Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве открыли Офис Крымской платформы

Понедельник, 23 августа 2021, 19:29
В Киеве открыли Офис Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии офиса Крымской платформы в центре столицы.

Источник: Укринформ

Прямая речь Зеленского: "Выглядит прекрасно. Я в восторге, потому эмоций больше, чем содержания в моих словах. Но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата с содержанием".

Детали: По его словам, в этом офисе будут работать ради того, чтобы достичь результата в вопросе деоккупации Крыма, помощи крымчанам, в частности крымским татарам.

Главе государства и иностранным гостям презентовали офис, а потом они вместе полили одну из елок, которые сейчас высаживают у здания офиса.

После этого Зеленский пообщался с крымскотатарским активистом, бывшим политзаключенным Эдемом Бекировым, который поблагодарил за проведение в Украине саммита Крымской платформы, а также попросил главу государства продолжать работу над освобождением наших граждан из плена.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымская платформаКиевКрымЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Крымская платформа
Зеленский: Вопрос Крыма и крымских заключенных выводим на новый уровень
Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины - Крымская платформа
К Крымской платформе присоединилась еще одна страна: теперь там более 60 государств
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: