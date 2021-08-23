В Киеве открыли Офис Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии офиса Крымской платформы в центре столицы.

Источник: Укринформ

Прямая речь Зеленского: "Выглядит прекрасно. Я в восторге, потому эмоций больше, чем содержания в моих словах. Но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата с содержанием".

Детали: По его словам, в этом офисе будут работать ради того, чтобы достичь результата в вопросе деоккупации Крыма, помощи крымчанам, в частности крымским татарам.

Главе государства и иностранным гостям презентовали офис, а потом они вместе полили одну из елок, которые сейчас высаживают у здания офиса.

После этого Зеленский пообщался с крымскотатарским активистом, бывшим политзаключенным Эдемом Бекировым, который поблагодарил за проведение в Украине саммита Крымской платформы, а также попросил главу государства продолжать работу над освобождением наших граждан из плена.