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Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Вторник, 24 августа 2021, 15:08
Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект
Большой герб Украины

Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона про большой герб Украины в первом чтении.

Источник: трансляция заседания ВР

Детали: Во вторник, 24 августа, в 14.20 началась внеочередная сессия Верховной Рады, созванная в связи с требованием президента Украины.

Согласно повестке дня, на заседании рассмотрели один вопрос – проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины" №5712.

Документ поддержали 257 нардепов.

 
 

Напомним:

Украинская правда

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Темы: День НезависимостиВерховная Рада
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