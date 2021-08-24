Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект
Вторник, 24 августа 2021, 15:08
Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона про большой герб Украины в первом чтении.
Источник: трансляция заседания ВР
Детали: Во вторник, 24 августа, в 14.20 началась внеочередная сессия Верховной Рады, созванная в связи с требованием президента Украины.
Согласно повестке дня, на заседании рассмотрели один вопрос – проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины" №5712.
Документ поддержали 257 нардепов.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.
- Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба.
- Комитет рекомендует Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном гербе.
Украинская правда