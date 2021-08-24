Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона про большой герб Украины в первом чтении.

Источник: трансляция заседания ВР

Детали: Во вторник, 24 августа, в 14.20 началась внеочередная сессия Верховной Рады, созванная в связи с требованием президента Украины.

Согласно повестке дня, на заседании рассмотрели один вопрос – проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины" №5712.

Документ поддержали 257 нардепов.

Напомним: