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В РФ пригрозили наслідками окремим країнам за участь у Кримській платформі

Вівторок, 24 серпня 2021, 18:37
В РФ пригрозили наслідками окремим країнам за участь у Кримській платформі

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС РФ.

"Як ми і попереджали, будемо змушені розглядати участь окремих країн, міжнародних організацій і їх представників в Кримській платформі як посягання на територіальну цілісність Російської Федерації, що неминуче відповідним чином відіб'ється на наших відносинах", - йдеться в коментарі Захарової.

За її оцінкою, згадана українська ініціатива - "чистої води популізм, відірваний від реальності політичний спектакль, який має на меті лише збереження тематики тимчасового перебування Криму в складі України в інформаційному просторі".

Раніше у вівторок глава МЗС РФ Сергєй Лавров назвав Кримську платформу "русофобською акцією". "Звичайно, це русофобська акція, штучно створена, будуть намагатися штучно ці настрої підтримувати, щоб підіграти ультрарадикальним неонацистським проявам в сучасній Україні", - заявив російський міністр.

23 серпня відбувся інавгураційний Саміт Кримської платформи – новостворений міжнародний формат, що ставить на меті домогтися деокупації Криму. Попри зусилля РФ, яка намагалася завадити організації саміту ("Європейська правда" розповідала про це), 23 серпня у Києві зібралися представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримська платформа
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