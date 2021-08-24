Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В РФ пригрозили наслідками окремим країнам за участь у Кримській платформі

Вівторок, 24 серпня 2021, 18:37

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС РФ.

"Як ми і попереджали, будемо змушені розглядати участь окремих країн, міжнародних організацій і їх представників в Кримській платформі як посягання на територіальну цілісність Російської Федерації, що неминуче відповідним чином відіб'ється на наших відносинах", - йдеться в коментарі Захарової.

За її оцінкою, згадана українська ініціатива - "чистої води популізм, відірваний від реальності політичний спектакль, який має на меті лише збереження тематики тимчасового перебування Криму в складі України в інформаційному просторі".

Раніше у вівторок глава МЗС РФ Сергєй Лавров назвав Кримську платформу "русофобською акцією". "Звичайно, це русофобська акція, штучно створена, будуть намагатися штучно ці настрої підтримувати, щоб підіграти ультрарадикальним неонацистським проявам в сучасній Україні", - заявив російський міністр.

23 серпня відбувся інавгураційний Саміт Кримської платформи – новостворений міжнародний формат, що ставить на меті домогтися деокупації Криму. Попри зусилля РФ, яка намагалася завадити організації саміту ("Європейська правда" розповідала про це), 23 серпня у Києві зібралися представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Теми: РосіяКримська платформа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено

трансляціяНа "Олімпійському" проходить концерт до Дня незалежності

Вода в Крим: РФ порушила справу за "екоцид" з боку України

G7 вимагає від "Талібану" дозволити евакуації й після 31 серпня

У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка

фото, відеоУ Києві вперше пройшов річковий парад

Усі новини...
Росія
Лавров назвав Кримську платформу "безперспективною русофобською акцією"
Ми заслужили на Кримську платформу. Ми запалили ці зірки
РФ почала будувати нові підводні човни, Путін каже – через геополітику
Останні новини
03:52
Невакцинованих осіб у 29 разів частіше госпіталізують з Covid – дослідження США
03:08
фотоУ Петербурзі затримали активістів за одиночні пікети з нагоди Дня Незалежності України
02:10
відеоНайвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами
01:33
Штат Нью-Йорк вперше очолила жінка
00:57
Суд Німеччини винесе рішення у справі "Північного потоку-2"
00:23
Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян
23:31
"Суд" у Криму залишив журналіста Бекірова і 4 активістів у СІЗО
22:55
У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено
22:42
Британія, США і ще три країни створять фонд на підтримку України
22:00
трансляціяНа "Олімпійському" проходить концерт до Дня незалежності
Усі новини...