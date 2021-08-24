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В РФ пригрозили последствиями отдельным странам за участие в Крымской платформе

Вторник, 24 августа 2021, 18:37

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД РФ.

"Как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", - говорится в комментарии Захаровой.

По ее оценке, упомянутая украинская инициатива - "чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль, который имеет целью лишь сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве".

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией". "Конечно, это русофобская акция, искусственно создана, будут пытаться искусственно эти настроения поддерживать, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистской проявлениям в современной Украине", - заявил российский министр.

23 августа состоялся инаугурационный Саммит Крымской платформы - новый международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Несмотря на усилия РФ, которая пыталась помешать организации саммита ( "Европейская правда" рассказывала об этом), 23 августа в Киеве собрались представители 47 государств и международных организаций, которые приняли совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Темы: РосcияКрымская платформа
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