Вода в Крим: РФ порушила справу за "екоцид" з боку України

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про "екоцид" за фактом перекриття Північно-Кримського каналу з боку України.

Джерело: представник відомства Світлана Петренко, яку цитує Інтерфакс

Деталі: Справа заведена Головним слідчим управлінням СКР за ст. 358 КК РФ, сказала Петренко.

За даними російського слідства, після так званого "входження Криму до складу РФ" (тимчасової окупації – ред.) "невстановлені особи, які перебувають на території України і які виступають проти возз'єднання Криму з Росією, в порушення положень Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, вирішили завдати шкоди економічній, соціальній та екологічній обстановці Кримського півострова шляхом перекриття Північно-Кримського каналу".

Відзначається, що в результаті будівництва дамби на території Херсонської області з 26 квітня 2014 року подання дніпровської води по каналу припинилося, відсутність належного водопостачання регіону викликає виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу.

"За останні шість років солоність Сиваша виросла втричі. Популяції практично всіх розглянутих видів тваринного світу, в тому числі занесених до Червоної книги Росії та Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів, скоротилися, частину з них можна вважати зниклими. Водно-болотні угіддя міжнародного значення "Центральний Сиваш" і "Східний Сиваш" втрачають своє природоохоронне значення", - сказала Петренко.

Вона додала, що перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло на якість води, використовуваної для пиття і господарських потреб, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоров'ї людей.

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