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Окупанти хочуть покарати за "екоцид" і "блокаду Криму" 12 українців

Четвер, 29 квітня 2021, 15:07
Окупанти хочуть покарати за екоцид і блокаду Криму 12 українців
DW

Окупаційна влада Криму просить Слідчий комітет і Федеральну службу безпеки Росії порушити кримінальну справу проти 12 громадян України за "блокаду Криму", в тому числі водну.

Джерело: "перший віце-спікер Держради Криму" Юхим Фікс на засіданні робочої групи, ТАСС

Пряма мова: "Провести процесуальну перевірку, порушити кримінальну справу стосовно громадян Сенченка Андрія Владиленовича, Джемілєва Мустафи, Чубарова Рефата Абдурахманович, Бабина Бориса Володимировича, Порошенка Петра Олексійовича, Іслямова Ленура Едемовіча, Сташука Василя Андрійовича, Луценка Ігоря Вікторовича, Парасюка Володимира Зіновійовича, Путилова Андрія Станіславовича, Воробйова Олександра Степановича, Кравчука Леоніда Макаровича".

Деталі: Слідком РФ і ФСБ просять порушити справи за статтями: "теракт", "сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності", "організація терористичного співтовариства та участь у ньому", "організація діяльності терористичних організацій", "диверсія", "екоцид", "акт міжнародного тероризму".

Раніше окупанти Криму заявляли, що подадуть позов до колишнього президента України Петра Порошенка та ще чотирьох українських громадян за шкоду, заподіяну водною, енергетичною, транспортною та продовольчою "блокадами" окупованого півострова.

Передісторія:

  • В лютому-березні 2014 року Росія окупувала українську автономну республіку Крим, скориставшись зі зміни влади у Києві та прикрившись незаконним референдумом, що пройшов під наглядом військових РФ.
  • Україна з квітня 2014 року припинила подачу прісної води з Дніпра до Криму, хоча до того Північно-Кримський канал забезпечував до 85% потреб Криму у прісній воді. Також материкова Україна припинила транспортне сполучення з окупованим півостровом.
  • Крим дедалі більше відчуває брак питної води, у містах півострова воду подають за графіком. Російська влада шукає шляхи забезпечення кримчан прісною водою. 
  • Президент Росії Володимир Путін і так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявляли про великі запаси прісної води під дном Азовського моря.
  • Перший президент України, голова української делегації у ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук говорив, що Київ не буде постачати воду в Крим, поки той окупований і мілітаризується. Він припускав, що питання води може спонукати Росію до атаки на Україну з півдня.
  • Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що Україна готова возити питну воду до анексованого Росією Криму цистернами і діжками, як гуманітарну допомогу.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримводаРосіяПорошенкоКравчук
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