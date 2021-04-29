Окупанти хочуть покарати за "екоцид" і "блокаду Криму" 12 українців

Окупаційна влада Криму просить Слідчий комітет і Федеральну службу безпеки Росії порушити кримінальну справу проти 12 громадян України за "блокаду Криму", в тому числі водну.

Джерело: "перший віце-спікер Держради Криму" Юхим Фікс на засіданні робочої групи, ТАСС

Пряма мова: "Провести процесуальну перевірку, порушити кримінальну справу стосовно громадян Сенченка Андрія Владиленовича, Джемілєва Мустафи, Чубарова Рефата Абдурахманович, Бабина Бориса Володимировича, Порошенка Петра Олексійовича, Іслямова Ленура Едемовіча, Сташука Василя Андрійовича, Луценка Ігоря Вікторовича, Парасюка Володимира Зіновійовича, Путилова Андрія Станіславовича, Воробйова Олександра Степановича, Кравчука Леоніда Макаровича".

Деталі: Слідком РФ і ФСБ просять порушити справи за статтями: "теракт", "сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності", "організація терористичного співтовариства та участь у ньому", "організація діяльності терористичних організацій", "диверсія", "екоцид", "акт міжнародного тероризму".

Раніше окупанти Криму заявляли, що подадуть позов до колишнього президента України Петра Порошенка та ще чотирьох українських громадян за шкоду, заподіяну водною, енергетичною, транспортною та продовольчою "блокадами" окупованого півострова.

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