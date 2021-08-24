Вода в Крым: РФ возбудила дело за "экоцид" со стороны Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об "экоциде" по факту перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

Источник: представитель ведомства Светлана Петренко, которую цитирует Интерфакс

Детали: Дело заведено Главным следственным управлением СКР по ст. 358 УК РФ, сказала Петренко.

По данным российского следствия, после так называемого "вхождения Крыма в состав РФ" (временной оккупации – ред.) "неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".

Отмечается, что в результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась, отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.

"За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение", - сказала Петренко.

Она добавила, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние на качество воды, используемой для питья и хозяйственных нужд, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

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