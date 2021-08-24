ТКГ проведе засідання 26 серпня
Вівторок, 24 серпня 2021, 21:39
Тристороння контактна група 26 серпня проведе засідання на рівні глав делегацій.
Джерело: Українська делегація в ТКГ
Дослівно: "25 серпня після нетривалої перерви відновлюється робота Тристоронньої контактної групи.
Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня – засідання у підгрупах, 26 серпня – загальне засідання на рівні глав делегацій".
Деталі: Українська делегація також оприлюднила порядок денний засідання ТКГ:
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
- політичні аспекти в зв'язку з імплементацією Мінських угод,
- заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;
- обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
- економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику, тощо.
Що передувало: Попереднє загальне засідання ТКГ у режимі відеоконференції відбулося 21 липня.
26 липня повідомлялося, що перший президент України, а також голова Української делегації в Тристоронній контактній групі 87-річний Леонід Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.