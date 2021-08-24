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ТКГ відновлює роботу після перерви

Вівторок, 24 серпня 2021, 21:39
ТКГ відновлює роботу після перерви
фото: Українська делегація в ТКГ у Facebook

Тристороння контактна група 26 серпня проведе засідання на рівні глав делегацій.

Джерело: Українська делегація в ТКГ

Дослівно: "25 серпня після нетривалої перерви відновлюється робота Тристоронньої контактної групи.

Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня – засідання у підгрупах, 26 серпня – загальне засідання на рівні глав делегацій".

Деталі: Українська делегація також оприлюднила порядок денний засідання ТКГ:

  • імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
  • політичні аспекти в зв'язку з імплементацією Мінських угод,
  • заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;
  • обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
  • економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику, тощо.

Що передувало: Попереднє загальне засідання ТКГ у режимі відеоконференції відбулося 21 липня.

26 липня повідомлялося, що перший президент України, а також голова Української делегації в Тристоронній контактній групі 87-річний Леонід Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГ
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