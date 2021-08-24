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ТКГ возобновляет работу после перерыва

Вторник, 24 августа 2021, 21:39
фото: Украинская делегация в ТКГ в Facebook

Трехсторонняя контактная группа 26 августа проведет заседание на уровне глав делегаций.

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Дословно: "25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы.

Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа – заседание в подгруппах, 26 августа – общее заседание на уровне глав делегаций".

Детали: Украинская делегация также обнародовала повестку дня заседания ТКГ:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
  • политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
  • мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
  • экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения

Что предшествовало: Предыдущее общее заседание ТКГ в режиме видеоконференции состоялось 21 июля.

26 июля сообщалось, что первый президент Украины, а также глава Украинской делегации в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.

Украинская правда
Темы: ТКГ
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