ТКГ возобновляет работу после перерыва
Трехсторонняя контактная группа 26 августа проведет заседание на уровне глав делегаций.
Источник: Украинская делегация в ТКГ
Дословно: "25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы.
Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа – заседание в подгруппах, 26 августа – общее заседание на уровне глав делегаций".
Детали: Украинская делегация также обнародовала повестку дня заседания ТКГ:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
- политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
- мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения
Что предшествовало: Предыдущее общее заседание ТКГ в режиме видеоконференции состоялось 21 июля.
26 июля сообщалось, что первый президент Украины, а также глава Украинской делегации в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.