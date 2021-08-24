ТКГ возобновляет работу после перерыва

фото: Украинская делегация в ТКГ в Facebook

Трехсторонняя контактная группа 26 августа проведет заседание на уровне глав делегаций.

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Дословно: "25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы.

Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа – заседание в подгруппах, 26 августа – общее заседание на уровне глав делегаций".

Детали: Украинская делегация также обнародовала повестку дня заседания ТКГ:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,

мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,

экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения

Что предшествовало: Предыдущее общее заседание ТКГ в режиме видеоконференции состоялось 21 июля.

26 июля сообщалось, что первый президент Украины, а также глава Украинской делегации в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.