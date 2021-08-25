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Ляшко анонсує привілеї для вакцинованих на випадок локдауну

Середа, 25 серпня 2021, 13:21
ВООЗ у Facebook

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає, що люди з сертифікатами вакцинації проти коронавірусу зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну. 

Джерело: Ляшко на брифінгу 25 серпня, яке транслювали телеканали

Пряма мова: "МОЗ говорить не про пом'якшення (для вакцинованих у разі жорсткого локдауну – ред.). Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки вони дозволять працювати навіть у червоному рівні епідеміологічної небезпеки у разі, якщо...

Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат. І таких сфер багато. У Франції, у Німеччині сьогодні пропрацьовуються різні варіанти. 

Нам буде простіше, ми можемо брати досвід країн ЄС і США – подивитись, що спрацьовує, що не спрацьовує, щоб вибрати оптимальний варіант".

Деталі: Ляшко зазначив, що влада стимулюватиме певні сфери життя до вакцинації, але громадянам потрібно потурбуватися про себе і рідних – і провакцинуватися, особливо перед осіннім періодом. 

З приводу темпів імунізації Ляшко сказав, що європейські країни до піку вакцинації виходили 4 місяці, після чого ще 2-3 місяці трималися на "плато", а Україна в червні почала активно нарощувати темп імунізації і зараз вийшла на мільйон щеплень на тиждень.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціяЛяшко ВікторМОЗлокдаунCovid-2019


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