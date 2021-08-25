Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко анонсує привілеї для вакцинованих на випадок локдауну

Середа, 25 серпня 2021, 13:21
Ляшко анонсує привілеї для вакцинованих на випадок локдауну
ВООЗ у Facebook

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає, що люди з сертифікатами вакцинації проти коронавірусу зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну. 

Джерело: Ляшко на брифінгу 25 серпня, яке транслювали телеканали

Пряма мова: "МОЗ говорить не про пом'якшення (для вакцинованих у разі жорсткого локдауну – ред.). Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки вони дозволять працювати навіть у червоному рівні епідеміологічної небезпеки у разі, якщо...

Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат. І таких сфер багато. У Франції, у Німеччині сьогодні пропрацьовуються різні варіанти. 

Нам буде простіше, ми можемо брати досвід країн ЄС і США – подивитись, що спрацьовує, що не спрацьовує, щоб вибрати оптимальний варіант".

Деталі: Ляшко зазначив, що влада стимулюватиме певні сфери життя до вакцинації, але громадянам потрібно потурбуватися про себе і рідних – і провакцинуватися, особливо перед осіннім періодом. 

З приводу темпів імунізації Ляшко сказав, що європейські країни до піку вакцинації виходили 4 місяці, після чого ще 2-3 місяці трималися на "плато", а Україна в червні почала активно нарощувати темп імунізації і зараз вийшла на мільйон щеплень на тиждень.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЛяшко ВікторМОЗлокдаунCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: