Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської облради про визнання російської мови регіональною.

Джерело: рішення суду

Деталі: Йдеться про рішення облради від 2012 року. Позов подала Дніпропетровська обласна прокуратура. Там просили визнати протиправним і нечинним з 28 лютого 2018 року рішення облради "Про підтримку мовної політики в Україні" від 17.08.2012 року.

Задовольнив позов суд ще 13 серпня, оприлюднили його в реєстрі через тиждень. У своїй ухвалі суд наголосив, що рішення облради суперечить наразі чинному закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Рішення може бути оскаржене.

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