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Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині

Середа, 25 серпня 2021, 21:43
Фото: comments

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської облради про визнання російської мови регіональною. 

Джерело: рішення суду

Деталі: Йдеться про рішення облради від 2012 року. Позов подала Дніпропетровська обласна прокуратура. Там просили визнати протиправним і нечинним з 28 лютого 2018 року рішення облради "Про підтримку мовної політики в Україні" від 17.08.2012 року. 

Задовольнив позов суд ще 13 серпня, оприлюднили його в реєстрі через тиждень. У своїй ухвалі суд наголосив, що рішення облради суперечить наразі чинному закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 

Рішення може бути оскаржене.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: мовасудДніпропетровська область


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