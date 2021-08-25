Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині
Середа, 25 серпня 2021, 21:43
Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської облради про визнання російської мови регіональною.
Джерело: рішення суду
Деталі: Йдеться про рішення облради від 2012 року. Позов подала Дніпропетровська обласна прокуратура. Там просили визнати протиправним і нечинним з 28 лютого 2018 року рішення облради "Про підтримку мовної політики в Україні" від 17.08.2012 року.
Задовольнив позов суд ще 13 серпня, оприлюднили його в реєстрі через тиждень. У своїй ухвалі суд наголосив, що рішення облради суперечить наразі чинному закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Рішення може бути оскаржене.
Нагадаємо:
- Миколаївський окружний адмінсуд скасував рішення Миколаївської міськради про надання російській мові статусу регіональної.
Українська правда