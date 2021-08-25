Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине
Среда, 25 августа 2021, 21:43
Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета о признании русского языка региональным.
Источник: решение суда
Детали: Речь идет о решении облсовета от 2012 года. Иск подала Днепропетровская областная прокуратура. Там просили признать противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 решение облсовета "О поддержке языковой политики в Украине" от 17.08.2012 года.
Удовлетворил иск суд еще 13 августа, обнародовали его в реестре через неделю. В своем постановлении суд отметил, что решение облсовета противоречит действующему закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Решение может быть обжаловано.
Напомним:
- Николаевский окружной админсуд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении российскому языку статуса регионального.
Украинская правда