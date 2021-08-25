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Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине

Среда, 25 августа 2021, 21:43
Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине
Фото: comments

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета о признании русского языка региональным.

Источник: решение суда

Детали: Речь идет о решении облсовета от 2012 года. Иск подала Днепропетровская областная прокуратура. Там просили признать противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 решение облсовета "О поддержке языковой политики в Украине" от 17.08.2012 года.

Удовлетворил иск суд еще 13 августа, обнародовали его в реестре через неделю. В своем постановлении суд отметил, что решение облсовета противоречит действующему закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Решение может быть обжаловано.

Напомним:

  • Николаевский окружной админсуд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении российскому языку статуса регионального.

Украинская правда

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Темы: языксудДнепропетровская область
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