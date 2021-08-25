Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине

Среда, 25 августа 2021, 21:43
Фото: comments

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета о признании русского языка региональным.

Источник: решение суда

Детали: Речь идет о решении облсовета от 2012 года. Иск подала Днепропетровская областная прокуратура. Там просили признать противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 решение облсовета "О поддержке языковой политики в Украине" от 17.08.2012 года.

Удовлетворил иск суд еще 13 августа, обнародовали его в реестре через неделю. В своем постановлении суд отметил, что решение облсовета противоречит действующему закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Решение может быть обжаловано.

Напомним:

  • Николаевский окружной админсуд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении российскому языку статуса регионального.

Украинская правда
Темы: языксудДнепропетровская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости среды и ночи: русский язык на Днепропетровщине, суд "Северного потока-2"

"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов

Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики "не обучены" их уважать

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине

Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"

Медведчук заявил, что Украина использует российский газ

Все новости...
язык
Русский миф об "историческом единстве русских и украинцев"
Кандидаты на глав госадминистраций должны подтвердить знание украинского – указ
Нацсовет говорит, что телеканалы за 2 года не обеспечили качество украинского дубляжа
Последние новости
08:52
162 тысячи украинцев вакцинировались против коронавируса 25 августа
08:40
США, Британия и Австралия попросили не ехать в аэропорт Кабула из-за угрозы теракта
08:32
Ющенко о самых тяжелых переговорах: Не надо недооценивать Россию
08:22
COVID в Украине: после праздников зафиксировали 1 581 больного и 45 умерших
08:00
Главные новости среды и ночи: русский язык на Днепропетровщине, суд "Северного потока-2"
07:55
На Донбассе было пять нарушений "тишины", без потерь
07:25
Moderna приостановила поставку более миллиона доз в Японию после загрязнения флаконов
06:31
Ряд стран призвали граждан покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы теракта
05:29
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в США, далее Индия
04:40
С сентября в Бразилии будут вакцинировать население в третий раз
Все новости...