Блинкен: Эвакуация из Афганистана продолжится после 31 августа
США на пути к завершению своей миссии в Афганистане до 31 августа, но эвакуация американцев продолжится после 31 августа.
Источник: госсекретарь США Тони Блинкен в CNN
Прямая речь: "Позвольте мне прояснить это: у нас нет крайнего срока для оказания помощи американским гражданам, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас на протяжении этих многих лет и хотят уехать. И не смогли этого сделать.
Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа ...
Мы разрабатываем подробные планы того, как можем оказывать консульскую поддержку и облегчать отъезд для тех, кто хочет уехать после 31 августа".
Детали: Блинкен сказал, что талибы взяли на себя публичные и частные обязательства по обеспечению безопасного проезда американцев и афганцев из группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.
Напомним:
- Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.
- По состоянию на 25 августа Штаты эвакуировали из Афганистана более 4000 владельцев американских паспортов и их семей.
- В Афганистане до сих пор остаются около 1500 граждан США, из них 500 - ждут эвакуации.