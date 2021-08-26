Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блинкен: Эвакуация из Афганистана продолжится после 31 августа

Четверг, 26 августа 2021, 03:40

США на пути к завершению своей миссии в Афганистане до 31 августа, но эвакуация американцев продолжится после 31 августа.

Источник: госсекретарь США Тони Блинкен в CNN

Прямая речь: "Позвольте мне прояснить это: у нас нет крайнего срока для оказания помощи американским гражданам, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас на протяжении этих многих лет и хотят уехать. И не смогли этого сделать.

Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа ...

Мы разрабатываем подробные планы того, как можем оказывать консульскую поддержку и облегчать отъезд для тех, кто хочет уехать после 31 августа".

Детали: Блинкен сказал, что талибы взяли на себя публичные и частные обязательства по обеспечению безопасного проезда американцев и афганцев из группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.

Напомним:

  • Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.
  • По состоянию на 25 августа Штаты эвакуировали из Афганистана более 4000 владельцев американских паспортов и их семей.
  • В Афганистане до сих пор остаются около 1500 граждан США, из них 500 - ждут эвакуации.

Темы: АфганистанСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Вице-премьер по евроинтеграции не согласна с оценкой о "20 годах до членства в ЕС"

фотоРуководитель столичной турфирмы украл из карточек иностранцев 630 тысяч гривен – полиция

В РФ рекорд умерших за все время пандемии COVID-19

Кулеба: Ни один самолет эвакуации из Афганистана не захвачен

"Это наша история": Кулеба ответил на насмешливое заявление Лаврова о Дне крещения Руси

ЕС изменит рекомендации по въезду для 6 стран из-за всплеска инфекции - СМИ

Все новости...
Афганистан
Турция начала выводить войска из Афганистана
Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики "не обучены" их уважать
В аэропорту Кабула эвакуации ждут более 10 000 человек
Последние новости
14:30
Шмыгаль рассказал, вовремя ли начнется новый учебный год в школах
14:26
Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием
14:13
видео, фотоНесколько грузовых вагонов упали с рельсов на Львовщине: задерживаются поезда
13:57
Шмыгаль рассказал, на чем будут делать ставку в проекте госбюджета-2022
13:50
Вице-премьер по евроинтеграции не согласна с оценкой о "20 годах до членства в ЕС"
13:48
Украина имеет данные о милитаризации Крыма и кораблях с ракетами "Калибр" – Кулеба
13:40
Более полумиллиона жителей Киева получили две дозы COVID-вакцины
13:34
Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до октября
13:14
Квартиру нардепа от "Голоса" арестовали по заявлению скандального полицейского
13:11
фотоРуководитель столичной турфирмы украл из карточек иностранцев 630 тысяч гривен – полиция
Все новости...