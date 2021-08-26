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Блинкен: Эвакуация из Афганистана продолжится после 31 августа

Четверг, 26 августа 2021, 03:40
Блинкен: Эвакуация из Афганистана продолжится после 31 августа

США на пути к завершению своей миссии в Афганистане до 31 августа, но эвакуация американцев продолжится после 31 августа.

Источник: госсекретарь США Тони Блинкен в CNN

Прямая речь: "Позвольте мне прояснить это: у нас нет крайнего срока для оказания помощи американским гражданам, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас на протяжении этих многих лет и хотят уехать. И не смогли этого сделать.

Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа ...

Мы разрабатываем подробные планы того, как можем оказывать консульскую поддержку и облегчать отъезд для тех, кто хочет уехать после 31 августа".

Детали: Блинкен сказал, что талибы взяли на себя публичные и частные обязательства по обеспечению безопасного проезда американцев и афганцев из группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.

Напомним:

  • Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.
  • По состоянию на 25 августа Штаты эвакуировали из Афганистана более 4000 владельцев американских паспортов и их семей.
  • В Афганистане до сих пор остаются около 1500 граждан США, из них 500 - ждут эвакуации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанСША
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