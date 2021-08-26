Блинкен: Эвакуация из Афганистана продолжится после 31 августа

США на пути к завершению своей миссии в Афганистане до 31 августа, но эвакуация американцев продолжится после 31 августа.

Источник: госсекретарь США Тони Блинкен в CNN



Прямая речь: "Позвольте мне прояснить это: у нас нет крайнего срока для оказания помощи американским гражданам, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас на протяжении этих многих лет и хотят уехать. И не смогли этого сделать.

Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа ...

Мы разрабатываем подробные планы того, как можем оказывать консульскую поддержку и облегчать отъезд для тех, кто хочет уехать после 31 августа".



Детали: Блинкен сказал, что талибы взяли на себя публичные и частные обязательства по обеспечению безопасного проезда американцев и афганцев из группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.

Напомним: