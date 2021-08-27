"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, але в Анкарі поки не ухвалили рішення про це.
Джерело: Ердоган на прес-конференції в Міжнародному аеропорту Ататюрка у Стамбулі перед вильотом у Боснію і Герцеговину, "Anadolu Agency"
Деталі: Турецький лідер назвав запізнілим рішення Німеччини працювати з Туреччиною в питанні управління аеропортом.
"Коли всі покинули Афганістан, ми залишилися", – сказав Ердоган.
Президент Туреччини засудив серію терактів у районі міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в столиці Афганістану Кабулі.
"Той факт, що ДАІШ (арабська назва ІДІЛ – ред.) вчинила цей теракт у такий (критичний) період, демонструє ступінь небезпеки цієї терористичної організації для регіону та світу", – сказав він.
Ердоган повідомив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, продовжується і завершиться в найкоротші терміни.
Турецький лідер сказав, що в Туреччині на даний момент перебуває 300 тисяч мігрантів із Афганістану, в тому числі тих, хто не значаться у списках МВС.
"Міграція – чутливе питання для Анкари. Туреччина зводить стіни практично скрізь – від кордону з Іраном до кордону з Іраком і Сирією", – зазначив глава турецької держави.
Говорячи про можливість проведення переговорів із талібами, він заявив: "Туреччина не збирається питати у когось, із ким, де і коли які переговори вести".
Цьому передувало: 15 серпня бойовики руху "Талібан" увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі, після чого влада в країні перейшла до цього радикального ісламістського руху. Це сталося на тлі виведення американських військ із Афганістану після 20-річної війни.
Після приходу талібів до влади більшість країн закрили посольства в Кабулі та евакуюють своїх громадян із Афганістану.
Передісторія:
- В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули 1992 року, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу. 1996 року бойовики Талібану захопили Кабул, поваливши режим президента Бурхануддіна Раббані. До 1998 року бойовики контролювали 90% території Афганістану.
- З листопада 1999 проти Талібану діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації Аль-Каїда.
- Після терактів 11 вересня 2001 року у США міжнародна коаліція почала наступ в Афганістані, де базувалося керівництво Аль-Каїди. До грудня 2001 режим Талібану було повалено. Низка країн визнали "Талібан" терористичною організацією.