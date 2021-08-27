"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, але в Анкарі поки не ухвалили рішення про це.

Джерело: Ердоган на прес-конференції в Міжнародному аеропорту Ататюрка у Стамбулі перед вильотом у Боснію і Герцеговину, "Anadolu Agency"

Деталі: Турецький лідер назвав запізнілим рішення Німеччини працювати з Туреччиною в питанні управління аеропортом.

"Коли всі покинули Афганістан, ми залишилися", – сказав Ердоган.

Президент Туреччини засудив серію терактів у районі міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в столиці Афганістану Кабулі.

"Той факт, що ДАІШ (арабська назва ІДІЛ – ред.) вчинила цей теракт у такий (критичний) період, демонструє ступінь небезпеки цієї терористичної організації для регіону та світу", – сказав він.

Ердоган повідомив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, продовжується і завершиться в найкоротші терміни.

Турецький лідер сказав, що в Туреччині на даний момент перебуває 300 тисяч мігрантів із Афганістану, в тому числі тих, хто не значаться у списках МВС.

"Міграція – чутливе питання для Анкари. Туреччина зводить стіни практично скрізь – від кордону з Іраном до кордону з Іраком і Сирією", – зазначив глава турецької держави.

Говорячи про можливість проведення переговорів із талібами, він заявив: "Туреччина не збирається питати у когось, із ким, де і коли які переговори вести".

Цьому передувало: 15 серпня бойовики руху "Талібан" увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі, після чого влада в країні перейшла до цього радикального ісламістського руху. Це сталося на тлі виведення американських військ із Афганістану після 20-річної війни.

Після приходу талібів до влади більшість країн закрили посольства в Кабулі та евакуюють своїх громадян із Афганістану.

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