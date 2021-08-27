Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула – Ердоган

П'ятниця, 27 серпня 2021, 12:48
Талібан запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула – Ердоган
Anadolu Agency

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, але в Анкарі поки не ухвалили рішення про це.

Джерело: Ердоган на прес-конференції в Міжнародному аеропорту Ататюрка у Стамбулі перед вильотом у Боснію і Герцеговину, "Anadolu Agency"

Деталі: Турецький лідер назвав запізнілим рішення Німеччини працювати з Туреччиною в питанні управління аеропортом.

"Коли всі покинули Афганістан, ми залишилися", – сказав Ердоган.

Президент Туреччини засудив серію терактів у районі міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в столиці Афганістану Кабулі.

"Той факт, що ДАІШ (арабська назва ІДІЛ – ред.) вчинила цей теракт у такий (критичний) період, демонструє ступінь небезпеки цієї терористичної організації для регіону та світу", – сказав він.

Ердоган повідомив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, продовжується і завершиться в найкоротші терміни.

Турецький лідер сказав, що в Туреччині на даний момент перебуває 300 тисяч мігрантів із Афганістану, в тому числі тих, хто не значаться у списках МВС.

"Міграція – чутливе питання для Анкари. Туреччина зводить стіни практично скрізь – від кордону з Іраном до кордону з Іраком і Сирією", – зазначив глава турецької держави.

Говорячи про можливість проведення переговорів із талібами, він заявив: "Туреччина не збирається питати у когось, із ким, де і коли які переговори вести".

Цьому передувало: 15 серпня бойовики руху "Талібан" увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі, після чого влада в країні перейшла до цього радикального ісламістського руху. Це сталося на тлі виведення американських військ із Афганістану після 20-річної війни. 

Після приходу талібів до влади більшість країн закрили посольства в Кабулі та евакуюють своїх громадян із Афганістану. 

Передісторія:

  • В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули 1992 року, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу. 1996 року бойовики Талібану захопили Кабул, поваливши режим президента Бурхануддіна Раббані. До 1998 року бойовики контролювали 90% території Афганістану.
  • З листопада 1999 проти Талібану діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації Аль-Каїда. 
  • Після терактів 11 вересня 2001 року у США міжнародна коаліція почала наступ в Афганістані, де базувалося керівництво Аль-Каїди. До грудня 2001 режим Талібану було повалено. Низка країн визнали "Талібан" терористичною організацією. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаАфганістанТалібан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Туреччина
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Генсек НАТО збирає Ердогана і прем’єра Швеції на зустріч у понеділок і бачить шанс на рішення
Зеленський перед самітом НАТО відвідає Туреччину – ЗМІ
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: