"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, но в Анкаре пока не приняли решения об этом.

Источник: Эрдоган на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Боснию и Герцеговину, "Anadolu Agency"

Детали: Турецкий лидер назвал запоздалым решение Германии работать с Турцией в вопросе управления аэропортом.

"Когда все покинули Афганистан, мы остались", – сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил серию терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле.

"Тот факт, что ДАИШ (арабское название ИГИЛ – ред.) совершила этот теракт в такой (критический) период, демонстрирует степень опасности этой террористической организации для региона и мира", – сказал он.

Эрдоган сообщил, что эвакуация контингента ВС Турции, несущего службу в Афганистане, продолжаетя и завершится в кратчайшие сроки.

Турецкий лидер сказал, что в Турции на данный момент находятся 300 тысяч мигрантов из Афганистана, в том числе не числящихся в списках МВД.

"Миграция – щепетильный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде – от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией", – отметил глава турецкого государства.

Говоря о возможности проведения переговоров с талибами, он заявил: "Турция не намерена спрашивать у кого-либо, с кем, где и когда какие переговоры вести".

Этому предшествовало: 15 августа боевики движения "Талибан" вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле, после чего власть в стране перешла к этому радикальному исламистскому движению. Это произошло на фоне выведения американских войск из Афганистана после 20-летней войны.

После прихода талибов к власти большинство стран закрыли посольства в Кабуле и эвакуируют своих граждан из Афганистана.

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