Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула – Эрдоган

Пятница, 27 августа 2021, 12:48
Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, но в Анкаре пока не приняли решения об этом.

Источник: Эрдоган на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Боснию и Герцеговину, "Anadolu Agency"

Детали: Турецкий лидер назвал запоздалым решение Германии работать с Турцией в вопросе управления аэропортом. 

"Когда все покинули Афганистан, мы остались", – сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил серию терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле.

"Тот факт, что ДАИШ (арабское название ИГИЛ – ред.) совершила этот теракт в такой (критический) период, демонстрирует степень опасности этой террористической организации для региона и мира", – сказал он.

Эрдоган сообщил, что эвакуация контингента ВС Турции, несущего службу в Афганистане, продолжаетя и завершится в кратчайшие сроки.

Турецкий лидер сказал, что в Турции на данный момент находятся 300 тысяч мигрантов из Афганистана, в том числе не числящихся в списках МВД.

"Миграция – щепетильный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде – от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией", – отметил глава турецкого государства.

Говоря о возможности проведения переговоров с талибами, он заявил: "Турция не намерена спрашивать у кого-либо, с кем, где и когда какие переговоры вести".

Этому предшествовало: 15 августа боевики движения "Талибан" вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле, после чего власть в стране перешла к этому радикальному исламистскому движению. Это произошло на фоне выведения американских войск из Афганистана после 20-летней войны.

После прихода талибов к власти большинство стран закрыли посольства в Кабуле и эвакуируют своих граждан из Афганистана.

Предыстория:

  • В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы 1992 года, талибы призывали афганское общество к единению и миру под знаменем ислама. В 1996 году боевики Талибана захватили Кабул, повалив режим президента Бурхануддина Раббани. До 1998 года боевики контролировали 90% территории Афганистана.
  • С ноября 1999 года против Талибана действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации Аль-Каида.
  • После терактов 11 сентября 2001 года в США международная коалиция начала наступление в Афганистане, где базировалось руководство Аль-Каиды. До декабря 2001 года режим Талибана был свергнут. Ряд стран признали "Талибан" террористической организацией.

Темы: ТурцияАфганистанТалибан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"

Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

ЕС возобновит ограничения на въезд для США и еще пяти стран

Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ

Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского, который слетал в Монако

Нацсовет хочет лишить канал "НАШ" лицензии за "скабеевщину"

Все новости...
Турция
Украинский альпинист, который заблудился и поранился в горах Турции, нашелся
Турция начала выводить войска из Афганистана
Песков заявил, что Россия недовольна позицией Турции по оккупации Крыма: будут разъяснять
Последние новости
23:48
Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена
23:37
Талибы готовы взять аэропорт Кабула под полный контроль – СМИ
23:11
Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ
22:43
Индикаторов переноса встречи Зеленского и Байдена нет – Кулеба
22:01
Полицейские пошли судом на Трампа из-за штурма Капитолия
21:32
Новости экономики: аукцион по продаже ОГХК отменили, отопительный сезон под угрозой
21:14
Зеленский встретился с Санду
21:00
Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"
20:41
Байдена предупредили о возможности новых терактов в Кабуле
20:26
Реальная зарплата за год выросла на 10% в июне - Госстат
Все новости...