Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула – Эрдоган

Пятница, 27 августа 2021, 12:48
Талибан предложил Турции управление аэропортом Кабула – Эрдоган
Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, но в Анкаре пока не приняли решения об этом.

Источник: Эрдоган на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Боснию и Герцеговину, "Anadolu Agency"

Детали: Турецкий лидер назвал запоздалым решение Германии работать с Турцией в вопросе управления аэропортом. 

"Когда все покинули Афганистан, мы остались", – сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил серию терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле.

"Тот факт, что ДАИШ (арабское название ИГИЛ – ред.) совершила этот теракт в такой (критический) период, демонстрирует степень опасности этой террористической организации для региона и мира", – сказал он.

Эрдоган сообщил, что эвакуация контингента ВС Турции, несущего службу в Афганистане, продолжаетя и завершится в кратчайшие сроки.

Турецкий лидер сказал, что в Турции на данный момент находятся 300 тысяч мигрантов из Афганистана, в том числе не числящихся в списках МВД.

"Миграция – щепетильный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде – от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией", – отметил глава турецкого государства.

Говоря о возможности проведения переговоров с талибами, он заявил: "Турция не намерена спрашивать у кого-либо, с кем, где и когда какие переговоры вести".

Этому предшествовало: 15 августа боевики движения "Талибан" вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле, после чего власть в стране перешла к этому радикальному исламистскому движению. Это произошло на фоне выведения американских войск из Афганистана после 20-летней войны.

После прихода талибов к власти большинство стран закрыли посольства в Кабуле и эвакуируют своих граждан из Афганистана.

Предыстория:

  • В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы 1992 года, талибы призывали афганское общество к единению и миру под знаменем ислама. В 1996 году боевики Талибана захватили Кабул, повалив режим президента Бурхануддина Раббани. До 1998 года боевики контролировали 90% территории Афганистана.
  • С ноября 1999 года против Талибана действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации Аль-Каида.
  • После терактов 11 сентября 2001 года в США международная коалиция начала наступление в Афганистане, где базировалось руководство Аль-Каиды. До декабря 2001 года режим Талибана был свергнут. Ряд стран признали "Талибан" террористической организацией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияАфганистанТалибан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: