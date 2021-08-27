СБУ викрила російських інтернет-агентів: дискредитували "Кримську платформу"

Служба безпеки України викрила у Херсоні групу осіб, які за завданням спецслужб Росії закликали у соцмережах до захоплення влади і зміни кордонів України, а також дискредитували "Кримську платформу".

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "У Херсоні викрито ще одну групу ворожих інтернет-агентів. За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби давали агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації "Кримської платформи", її учасників та результатів".

Деталі: Зазначається, що агітатори публікували свої дописи від імені "лідерів громадської думки".

За поширення деструктивного контенту зловмисники щомісяця отримували гроші.

Інформацію для своїх "публікацій" вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Одному з організаторів групи оголосили про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ. Наразі матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного скеровано до суду.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

Також повідомляється, що за матеріалами СБУ вже засудили двох ворожих інтернет-агентів з Дніпропетровської та Хмельницької областей, які за завданням своїх "кураторів" через соцмережі закликали до приєднання південних і східних регіонів нашої країни до РФ.