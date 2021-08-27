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СБУ разоблачила российских интернет-агентов: дискредитировали "Крымскую платформу"

Пятница, 27 августа 2021, 13:29
Фото armyinform.com.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне группу лиц, которые по заданию спецслужб России призывали в соцсетях к захвату власти и изменению границ Украины, а также дискредитировали "Крымскую платформу".

Источник: сайт СБУ

Дословно: "В Херсоне разоблачили еще одну группу вражеских интернет-агентов. По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и изменению государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы давали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов".

Детали: Отмечается, что агитаторы публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".

За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги.

Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Одному из организаторов группы объявили о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Также сообщается, что по материалам СБУ уже осудили двух вражеских интернет-агентов из Днепропетровской и Хмельницкой областей, которые по заданию своих "кураторов" через соцсети призывали к присоединению южных и восточных регионов нашей страны к РФ.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияпропагандаКрымская платформа
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