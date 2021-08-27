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Зеленський закликав об'єднатися навколо Кримської платформи для деокупації інших територій

П'ятниця, 27 серпня 2021, 16:10

Президент Володимир Зеленський вважає, що Кримська платформа може бути майданчиком для деокупації не лише Криму, але й інших територій.

Джерело: Зеленський на брифінгу за підсумками спільної зустрічі з президентами Молдови, Польщі та Румунії

Пряма мова: "Я говорив, що Кримська платформа може стати майданчиком пошуку шляхів деокупації й інших територій та розв'язання інших регіональних конфліктів.

Лише об'єднавши зусилля наші держави стають сильнішими і можуть швидко досягти бажаного результату".

Деталі: Зокрема, за його словами, варто об’єднатися задля європейської і євроатлантичної інтеграції.

Так, 19 липня Україна, Молдова та Грузія започаткували проєкт асоційованого тріо щодо членства в ЄС.

Наступним кроком він назвав визнання країн-ЄС перспектив країн асоційованого тріо (Україна-Молдова-Грузія).

Крім того, Україна запропонувала посилити взаємодію військово-морських сил причорноморських держав і запропонувала Румунії і Молдові долучитися до цієї ініціативи.

Зеленський додав, що Україна виступає за посилення і постійну присутність у Чорному морі сил та засобів НАТО.

Українська правда
Теми: Кримська платформаЗеленськийМолдова


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