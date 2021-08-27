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Зеленский призвал объединиться вокруг Крымской платформы для деоккупации других территорий

Пятница, 27 августа 2021, 16:10

Президент Владимир Зеленский считает, что Крымская платформа может быть площадкой для деоккупации не только Крыма, но и других территорий.

Источник: Зеленский на брифинге по итогам совместной встречи с президентами Молдовы, Польши и Румынии

Прямая речь: "Я говорил, что Крымская платформа может стать площадкой поиска путей деоккупации и других территорий и решения других региональных конфликтов.

Только объединив усилия наши государства становятся сильнее и могут быстро достичь желаемого результата".

Детали: В частности, по его словам, стоит объединиться ради европейской и евроатлантической интеграции.

Так, 19 июля Украина, Молдова и Грузия начали проект "ассоциированного трио" относительно членства в ЕС.

Следующим шагом он назвал признание стран-ЕС перспектив стран "ассоциированного трио" (Украина-Молдова-Грузия).

Кроме того, Украина предложила усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств и предложила Румынии и Молдове присоединиться к этой инициативе.

Зеленский добавил, что Украина выступает за усиление и постоянное присутствие в Черном море сил и средств НАТО.

Украинская правда
Темы: Крымская платформаЗеленскийМолдова
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