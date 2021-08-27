Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский призвал объединиться вокруг Крымской платформы для деоккупации других территорий

Пятница, 27 августа 2021, 16:10
Зеленский призвал объединиться вокруг Крымской платформы для деоккупации других территорий

Президент Владимир Зеленский считает, что Крымская платформа может быть площадкой для деоккупации не только Крыма, но и других территорий.

Источник: Зеленский на брифинге по итогам совместной встречи с президентами Молдовы, Польши и Румынии

Прямая речь: "Я говорил, что Крымская платформа может стать площадкой поиска путей деоккупации и других территорий и решения других региональных конфликтов.

Только объединив усилия наши государства становятся сильнее и могут быстро достичь желаемого результата".

Детали: В частности, по его словам, стоит объединиться ради европейской и евроатлантической интеграции.

Так, 19 июля Украина, Молдова и Грузия начали проект "ассоциированного трио" относительно членства в ЕС.

Следующим шагом он назвал признание стран-ЕС перспектив стран "ассоциированного трио" (Украина-Молдова-Грузия).

Кроме того, Украина предложила усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств и предложила Румынии и Молдове присоединиться к этой инициативе.

Зеленский добавил, что Украина выступает за усиление и постоянное присутствие в Черном море сил и средств НАТО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымская платформаЗеленскийМолдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Крымская платформа
Зеленский: Вопрос Крыма и крымских заключенных выводим на новый уровень
Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины - Крымская платформа
К Крымской платформе присоединилась еще одна страна: теперь там более 60 государств
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: