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У третій день Паралімпіади Україна взяла 13 медалей

П'ятниця, 27 серпня 2021, 18:07
У третій день Паралімпіади Україна взяла 13 медалей
Фото: ОП

За підсумком третього дня літніх Паралімпійських ігор українська збірна здобула 13 нагород, зокрема 2 золотих медалі.

Джерело: "Укрінформ

Деталі: 27 серпня українські спортсмени взяли 2 золоті медалі, 7 – срібних та 4 бронзових. 

"Золото" виграли Мар'яна Шевчук у пауерліфтингу, до 54 кг, та Анна Стеценко у плаванні, 400 метрів, вільний стиль.

За три дні змагань збірна має у скарбничці 22 нагороди. Йдеться про три золоті медалі, 13 – срібних та 6 бронзових. 

У медальному заліку Україна посідає четверте місце. 

Нагадаємо: 

  • Перше паралімпійське "золото" для України здобула плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Теми: спортОлімпіада
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