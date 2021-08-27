У третій день Паралімпіади Україна взяла 13 медалей
П'ятниця, 27 серпня 2021, 18:07
За підсумком третього дня літніх Паралімпійських ігор українська збірна здобула 13 нагород, зокрема 2 золотих медалі.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: 27 серпня українські спортсмени взяли 2 золоті медалі, 7 – срібних та 4 бронзових.
"Золото" виграли Мар'яна Шевчук у пауерліфтингу, до 54 кг, та Анна Стеценко у плаванні, 400 метрів, вільний стиль.
За три дні змагань збірна має у скарбничці 22 нагороди. Йдеться про три золоті медалі, 13 – срібних та 6 бронзових.
У медальному заліку Україна посідає четверте місце.
Нагадаємо:
- Перше паралімпійське "золото" для України здобула плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.