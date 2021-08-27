В третий день Паралимпиады Украина взяла 13 медалей
Пятница, 27 августа 2021, 18:07
По итогам третьего дня летних Паралимпийских игр украинская сборная завоевала 13 наград, в том числе 2 золотых медали.
Источник: "Укринформ"
Детали: 27 августа украинские спортсмены взяли 2 золотые медали, 7 – серебряных и 4 бронзовых.
"Золото" выиграли Марьяна Шевчук в пауэрлифтинге, до 54 кг, и Анна Стеценко в плавании, 400 метров, свободный стиль.
За три дня соревнований сборная имеет в копилке 22 награды. Речь идет о трех золотые медалях, 13 – серебряных и 6 бронзовых.
В медальном зачете Украина занимает четвертое место.
Напомним:
- Первое паралимпийское "золото" для Украины завоевала пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.