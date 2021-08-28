СБУ викрила потужну ботоферму, що працювала на РФ проти "Кримської платформи"

У Службі безпеки повідомили, що у Києві викрили потужну ботоферму, ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації України перед міжнародною спільнотою.

Джерело: СБУ

Деталі: Як зазначили у пресслужбі відомства, за завданням своїх "кураторів" зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення "Кримської платформи". Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.

Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тисяч анонімних акаунтів, а свої дописи публікували від імені "пересічних громадян".

СБУ встановила, що серед організаторів протиправної діяльності – четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці.

Дослівно: "Гроші за "публікації" зловмисники отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи. Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили 300 модемів для доступу до інтернету, кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку, десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього".