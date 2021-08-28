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США начали вывод войск из аэропорта Кабула

Суббота, 28 августа 2021, 19:45
США начали вывод войск из аэропорта Кабула

Соединенные Штаты Америки начали вывод войск из аэропорта Кабула.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, сообщает Reuters

ДеталиВместе с тем, Кирби отказался сообщить, сколько американских военнослужащих осталось в Кабуле.

Кроме того, на брифинге генерал-майор армии США Уильям Тейлор сказал, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Предыстория:

  • Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки.
  • В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.
  • Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШААфганистан
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