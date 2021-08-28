США начали вывод войск из аэропорта Кабула

Соединенные Штаты Америки начали вывод войск из аэропорта Кабула.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, сообщает Reuters

Детали: Вместе с тем, Кирби отказался сообщить, сколько американских военнослужащих осталось в Кабуле.

Кроме того, на брифинге генерал-майор армии США Уильям Тейлор сказал, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

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