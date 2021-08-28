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Стало відоме ім'я військового, що загинув від кулі снайпера у п'ятницю

Субота, 28 серпня 2021, 22:08
Стало відоме ім'я військового, що загинув від кулі снайпера у п'ятницю
фото: Запорізький обласний ТЦК та СП

У п'ятницю від кулі снайпера загинув мешканець Запорізької області, військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

Джерело: Запорізький обласний терцентр комплектування та соціальної підтримки

Дослівно: "Вчора, 27.08.2021 р. на Донеччині при виконанні бойового завдання від кулі снайпера загинув наш земляк, Вискребець Андрій Вікторович".

Деталі: Повідомляється, що Андрій захищав Україну з 2015 року – спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу у 26 артилерійській бригаді, у 55 ОАБр. Останній контракт – 74 ОРб.

У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Що передувало: Військовослужбовець Об’єднаних сил загинув у результаті обстрілу українських позицій збройними формуваннями Росії 27 серпня.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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