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Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в пятницу

Суббота, 28 августа 2021, 22:08
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в пятницу
фото: Запорожский областной ТЦК и СП

В пятницу от пули снайпера погиб житель Запорожской области, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона Андрей Выскребец.

Источник: Запорожский областной терцентр комплектования и социальной поддержки

Дословно: "Вчера, 27.08.2021 г. в Донецкой области при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Выскребец Андрей Викторович".

Детали: Сообщается, что Андрей защищал Украину с 2015 года – сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт – 74 ОРБ.

У него осталась жена и двое детей.

Что предшествовало: Военнослужащий Объединенных сил погиб в результате обстрела украинских позиций вооруженными формированиями России 27 августа.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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