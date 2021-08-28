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Україна евакуювала з Афганістану вже понад 600 людей – Єрмак

Субота, 28 серпня 2021, 22:30
фото з Facebook Єрмака

До Києва в суботу прибуло три літаки з евакуйованими з Кабулу, загалом Україна вже евакуювала з Афганістану понад 600 людей.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook, Суспільне

Дослівно: "Крім наших співвітчизників рятували й іноземців – тих, хто опинився у небезпеці. Серед них – журналісти та правозахисники, жінки й діти. Загалом ми вже вивезли понад 600 людей".

Деталі: За словами голови ОП, Україна відгукнулась на звернення партнерів із проханням про порятунок їхніх громадян.

"Також ми евакуювали репортерів міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes", - зазначив він.

"Через напружену ситуацію, що склалась в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації. Обійшлося без втрат, і всі наші живі та здорові", - розповів Єрмак.

Він додав, що операцію було "цілком і повністю підготовлено та проведено" силами українського Головного управління розвідки.

Єрмак також наголосив, що Україна не покине своїх громадян, які ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану.

Разом з тим, як повідомляє Суспільне, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" 28 серпня приземлилися три літаки з евакуйованими зі столиці Афганістану Кабула українцями та іноземними громадянами.

Що передувало: Раніше в Офісі президента повідомили "Українській правді", що, за попередніми даними, трьома рейсами у суботу з Кабулу евакуйовано 397 осіб.

Перед цим в Україну прибуло вже три евакуаційні рейси з Афганістану, якими вивезли 256 людей.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакАфганістан


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