Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина эвакуировала из Афганистана уже более 600 человек – Ермак

Суббота, 28 августа 2021, 22:30
фото с Facebook Ермака

В Киев в субботу прибыло три самолета с эвакуированными из Кабула, в целом Украина уже эвакуировала из Афганистана более 600 человек.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook, Суспільне

Дословно: "Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев – тех, кто оказался в опасности. Среди них – журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек".

Детали: По словам главы ОП, Украина откликнулась на обращение партнеров с просьбой о спасении их граждан.

"Также мы эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes", - отметил он.

"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - рассказал Ермак.

Он добавил, что операция была "целиком и полностью подготовлена и проведена" силами украинского Главного управления разведки.

Ермак также отметил, что Украина не покинет своих граждан, которые еще могут оставаться в других местах Афганистана.

Вместе с тем, как сообщает Суспільне, в международном аэропорту "Борисполь" 28 августа приземлились три самолета с эвакуированными из столицы Афганистана Кабула украинцами и иностранными гражданами.

Что предшествовало: Ранее в субботу в Офисе президента сообщили "Украинской правде", что, по предварительным данным, тремя рейсами в субботу из Кабула эвакуированы 397 человек.

Перед этим в Украину прибыло уже три эвакуационных рейса из Афганистана, которыми вывезли 256 человек.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакАфганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости субботы и ночи: 5 золотых медалей на Паралимпиаде, обстрелы на Донбассе

Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла "золото"

В Киеве будут судить "заместителя министра топлива и энергетики ДНР"

Украинский день в Чикаго. Свитолина завоевала 16-й титул WTA

На Донбассе ранены еще двое украинских военных

фото, видеоСтолкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших

Все новости...
Андрей Ермак
Из Афганистана эвакуировали всех желающих украинцев - Ермак
Брат Ермака выиграл апелляцию у нардепа Лероса
Украина времен Зеленского – это УСНР. "Украинская слуганародная республика"
Последние новости
08:00
Главные новости субботы и ночи: 5 золотых медалей на Паралимпиаде, обстрелы на Донбассе
07:57
Обострение на Донбассе: 18 обстрелов в сутки, ранены 10 бойцов
07:35
Паралимпиада-2020: легкоатлетка Зубковская выиграла "золото"
07:18
Covid в мире: по суточной смертности лидируют Мексика и Россия
06:30
Посольство призвало граждан США покинуть аэропорт в Кабуле
05:50
Оккупанты на Донбассе разместили с нарушением линий отвода гаубицы и миномет
04:56
Британия прекратила эвакуацию гражданских из Кабула
03:58
Куба будет комбинировать собственную вакцину с китайской
02:52
В Киеве будут судить "заместителя министра топлива и энергетики ДНР"
01:58
В Берлине тысячи людей вышли на митинги за и против карантинных ограничений
Все новости...