Украина эвакуировала из Афганистана уже более 600 человек – Ермак

В Киев в субботу прибыло три самолета с эвакуированными из Кабула, в целом Украина уже эвакуировала из Афганистана более 600 человек.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook, Суспільне

Дословно: "Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев – тех, кто оказался в опасности. Среди них – журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек".

Детали: По словам главы ОП, Украина откликнулась на обращение партнеров с просьбой о спасении их граждан.

"Также мы эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes", - отметил он.

"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - рассказал Ермак.

Он добавил, что операция была "целиком и полностью подготовлена и проведена" силами украинского Главного управления разведки.

Ермак также отметил, что Украина не покинет своих граждан, которые еще могут оставаться в других местах Афганистана.

Вместе с тем, как сообщает Суспільне, в международном аэропорту "Борисполь" 28 августа приземлились три самолета с эвакуированными из столицы Афганистана Кабула украинцами и иностранными гражданами.

Что предшествовало: Ранее в субботу в Офисе президента сообщили "Украинской правде", что, по предварительным данным, тремя рейсами в субботу из Кабула эвакуированы 397 человек.

Перед этим в Украину прибыло уже три эвакуационных рейса из Афганистана, которыми вывезли 256 человек.